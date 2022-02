Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier départ estival se confirme !

Publié le 13 février 2022 à 3h45 par A.M.

Prêté à Majorque cet hiver, Sergio Rico n'écarte pas l'hypothèse de rester en Liga à l'issue de la saison, bien que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat.

Barré par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico n'avait aucune chance d'obtenir du temps de jeu au PSG et a donc rejoint Majorque cet hiver. Un choix qu'il a récemment expliqué : « Ce que je cherchais surtout était d’avoir du temps de jeu, me sentir à nouveau important dans les buts et c’était une bonne option. En plus, revenir en Espagne m’a toujours attiré comme je suis Espagnol ». Et bien que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, Sergio Rico ne ferme pas la porte à un départ définitif en fin de saison.

Rico n'écarte aucune option