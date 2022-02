Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Proche du Real Madrid, Kylian Mbappé se fait interpeller par le vestiaire !

Publié le 12 février 2022 à 16h30 par D.M.

Buteur face à Rennes ce vendredi, Kylian Mbappé a reçu plusieurs massages du vestiaire parisien ces dernières heures. Il est notamment question de son avenir incertain au PSG.

Le sauveur a encore été Kylian Mbappé. Alors que le Parc des Princes se préparait à siffler son équipe après une prestation décevante face à Rennes ce vendredi, l’international français a surgi pour offrir la victoire à sa formation, quelques jours avant le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Une rencontre particulière pour l’international français, qui pourrait tout simplement affronter son prochain club. Retenu par ses dirigeants lors du dernier mercato estival, Mbappé semble, aujourd’hui, prêt à changer d’air. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le champion du monde 2018 a trouvé un accord de principe avec les responsables du Real Madrid. Le PSG essaye, malgré tout, de prolonger son contrat en coulisses. Entraîneur de la formation parisienne, Mauricio Pochettino espère le voir poursuivre son aventure en Ligue 1. « Mbappé ? J'espère qu'il fera toute sa carrière au PSG, ce qui serait un très bon signe pour nous et pour le club. Pour moi, c'est un joueur qui fait partie des cinq meilleurs au monde, sans aucun doute » a confié le technicien argentin dans un entretien accordé à l’émission El Larguero. Et d’autres joueurs parisiens espèrent le voir signer un nouveau contrat avec le club qu’il a rejoint en 2017.

« On est content qu'il soit avec nous »