Mercato - ASSE : Un joueur a fait un gros effort pour quitter l'ASSE !

12 février 2022

Actuel entraîneur de Pau, Didier Tholot s'est exprimé sur l'arrivée de Stefan Bajic. Le portier est arrivé en tant que joker médical en Ligue 2.

Barré par la concurrence de Paul Bernardoni et d’Etienne Green, Stefan Bajic a pris la décision de quitter l’ASSE lors du dernier mercato hivernal. Le portier de 20 ans a rejoint Pau en tant que joker médical. « J’ai fait un choix sportif et je l’assume. Je viens à Pau pour engranger des matches, donner le maximum et faire les plus belles performances possibles. On m’a proposé du temps de jeu en Ligue 2, j’ai foncé » a confié Stefan Bajic dans un entretien accordé à La République des Pyrénées . Le gardien devrait faire ses débuts en championnat ce samedi face à Dijon.

« Il a été capable de faire des efforts pour venir à Pau »