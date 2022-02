Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un message fort en interne pour son avenir !

Publié le 12 février 2022 à 13h10 par D.M.

Buteur face à Rennes, Kylian Mbappé est de plus en plus proche du Real Madrid. Mais certains de ses coéquipiers espèrent le voir rester au PSG la saison prochaine.

Lié au PSG jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé vit, peut-être, ses derniers mois dans la capitale française. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur semble décidé à rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. L’international français de 23 ans a déjà un accord de principe avec les responsables espagnols et est de plus en plus proche de la formation merengue. Mais le PSG espère encore convaincre Kylian Mbappé de prolonger l’aventure au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde organisée au Qatar.

« On est content qu'il soit avec nous »