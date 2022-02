Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une figure du Real Madrid prête à remplacer Leonardo ? La réponse !

Publié le 12 février 2022 à 7h45 par A.C.

Jorge Valdano, ancien joueur, entraineur et directeur sportif du Real Madrid, s’est exprimé au sujet d’un possible avenir au Paris Saint-Germain.

Aux commandes du Paris Saint-Germain depuis son retour en 2019, Leonardo pourrait bien être poussé vers la sortie. Les tensions du directeur sportif avec les récentes entraineurs et surtout avec Thomas Tuchel, semblent agacer les propriétaires du PSG, qui pourraient bien décider de trancher dans le vif. De plus, nous vous avons annoncé sur le10sport.com qu’à Doha on souhaite confier les rênes de l’équipe à Zinedine Zidane, que l’on voit mal travailler avec un directeur sportif aussi envahissant que Leonardo.

« La réponse est non »