Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme message du Real Madrid !

Publié le 11 février 2022 à 20h30 par B.C.

Véritable légende du Real Madrid, Jorge Valdano s’est prononcé sur une possible arrivée de Kylian Mbappé en Espagne.

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, alors que les deux clubs se retrouveront mardi pour le huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes. Le champion du monde tricolore se retrouve donc dans une situation délicate, l’obligeant à faire une mise au point sur sa situation le week-end dernier après la victoire face au LOSC (5-1). « Ma décision n’est pas prise , a assuré Kylian Mbappé. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera. » Pour autant, comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, une tendance confirmée par plusieurs médias. À l’occasion d’un entretien accordé à RMC , l’ancien dirigeant merengue Jorge Valdano s’est prononcé sur ce dossier prioritaire aux yeux de Florentino Pérez.

« En ce moment, il n’y a pas un héros plus grand que Mbappé »