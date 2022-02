Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane sera-t-il le successeur de Pochettino ?

Publié le 11 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino reste incertain, la priorité du PSG se nomme Zinedine Zidane qui semble toutefois encore incertain quant à une arrivée à Paris. Finira-t-il par accepter ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein du PSG et le technicien argentin semble même être la priorité de Manchester United pour la saison prochaine. Par conséquent, un changement d'entraîneur à l'issue de l'exercice en cours semble inévitable. Et le PSG est actif en coulisse pour dénicher un nouveau coach avec une priorité claire : Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid semble encore hésitant, mais les Parisiens finiront-ils par le convaincre ?

Zidane prêt à rejoindre le PSG ?