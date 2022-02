Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane à Paris... plus tôt que prévu ?

Publié le 11 février 2022 à 13h15 par A.C.

Actuellement libre de tout contrat, Zinedine Zidane est le grand favori pour succéder à Mauricio Pochettino à la fin de la saison. Mais les choses pourraient aller beaucoup plus vite...

Cet automne, il aurait déjà pu quitter le Paris Saint-Germain et désormais, ça semble inévitable. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, les routes de Mauricio Pochettino et du PSG vont se séparer à la fin de la saison. Les propriétaires du club ne sont pas convaincus par le projet de l’Argentin... et tiennent déjà un replaçant de tout premier choix. Il s’agit de Zinedine Zidane, qui semble toujours attendre son tour pour l’équipe de France, mais qui plait énormément aux Qataris. L’envie d’attendre donc la fin de la Coupe du monde 2022 est grande, mais au PSG on semble vouloir accélérer les choses.

Une élimination face au Real Madrid pourrait tout changer