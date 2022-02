Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Madrid, Deschamps... Les obstacles s'enchaînent pour Zidane !

Publié le 10 février 2022 à 17h30 par A.M.

Malgré la ferme intention du PSG d'attirer Zinedine Zidane, le technicien français aurait encore certaines réticences quant à une arrivée à Paris, que ce soit d'un point de vue professionnelle et sa vie privée.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein du PSG. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le technicien argentin ne convainc pas depuis son arrivée puisque son équipe ne progresse pas et le manque de cohérence tactique interpelle. Mais surtout, les nombreuses rumeurs dont Mauricio Pochettino fait l'objet, et qu'il ne prend pas la peine de démentir, agacent au sein de la direction parisienne. Annoncé à Tottenham l'été dernier, l'Argentin se serait bien vu rejoindre Manchester United en novembre pour succéder à Ole Gunnar Solskjear. Ce n'est d'ailleurs peut-être que partie remise puisque Mauricio Pochettino est toujours la priorité des Red Devils pour remplacer Ralf Rangnick l'été prochain. Un départ auquel ne devrait pas s'opposer le PSG pour la simple et bonne raison que Zinedine Zidane est sur le marché et sortira d'une année sabbatique. Selon nos informations, l'arrivée du technicien se confirme, notamment grâce au forcing de son entourage, et en particulier d'Alain Migliaccio.

Heureux à Madrid, Zidane attend toujours les Bleus