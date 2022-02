Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse confirmation pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 10 février 2022 à 12h15 par T.M.

Depuis cet automne, Mauricio Pochettino est évoqué du côté de Manchester United. Une option qui ne cesse de prendre de l’ampleur et visiblement, l’Argentin serait très attendu chez les Red Devils.

Malgré un contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino ne devrait pas s’éterniser sur le banc parisien. Un départ en fin de saison est annoncé pour l’Argentin, qui pourrait même faire ses valises avant cela en cas d’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Toutefois, Pochettino pourrait ne pas rester longtemps sans club. L’ancien entraîneur de Tottenham a gardé une belle cote en Angleterre, surtout auprès de Manchester United, qui en a visiblement fait sa priorité pour la saison prochaine. Un choix des Red Devils qui serait également validé au sein du vestiaire de Ralf Rangnick.

Pochettino est réclamé !