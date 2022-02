Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, le danger se confirme pour Pochettino !

Publié le 10 février 2022 à 11h15 par Th.B.

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait être remercié à l’issue de la saison en cours par ses dirigeants. Cette séparation qui semble inéluctable pourrait même intervenir plus tôt…

Afin de remplacer Thomas Tuchel qui ne répondait plus aux attentes de la direction du PSG en décembre 2020, les décideurs du Paris Saint-Germain ont fait le choix de nommer Mauricio Pochettino en janvier 2021. Néanmoins, force est de constater que la mayonnaise n’a pas vraiment pris. D’ailleurs, le mécontentement des dirigeants parisiens se fait de plus en plus important en coulisse. Le10sport.com vous dévoilait déjà en novembre dernier que le cas Pochettino était sujet à discussions entre différents décideurs du PSG. Ce qui devrait déboucher sur un arrêt de la collaboration entre le PSG et Pochettino à la fin de la saison selon Le Parisien.

Une éviction de Pochettino en cas de désillusion face au Real Madrid ?