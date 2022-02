Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour son recrutement l'été prochain !

Publié le 10 février 2022 à 8h45 par B.L.

En possédant un effectif rempli de stars, le Paris-Saint Germain dispose également d'une masse salariale colossale. Malgré la forte augmentation de cette dernière, le PSG ne devrait toutefois pas s'exposer à des sanctions auprès de l'UEFA.

L'été dernier, le PSG s'est considérablement renforcé en recrutant des joueurs de renom. En effet, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes ont rejoint l'effectif pléthorique du PSG. En possédant déjà des stars aux revenus conséquents, tels que Kylian Mbappé ou Neymar, et en enregistrant peu de départs, la direction parisienne s'est exposée à des risques en cassant une nouvelle fois sa tirelire...

Malgré une masse salariale XXL, le PSG va échapper à des sanctions de l'UEFA