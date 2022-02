Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur doit être la priorité de Leonardo cet été ?

Publié le 10 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Bien que le mercato d'hiver vienne de fermer ses portes, le PSG se projette déjà vers le prochain marché avec de nombreuses pistes qui commencent à circuler. Mais quel dossier doit être prioritaire pour Leonardo ?

L'été dernier, le PSG a clairement dynamité le marché en attirant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Un recrutement impressionnant qui ne suffit pourtant pas au club de la capitale de complétement briller. Par conséquent, le PSG pourrait bien de nouveau animer le prochain mercato estival afin d'avoir un effectif plus équilibré, et surtout pour compenser le probable départ de Kylian Mbappé qui se rapproche du Real Madrid, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais quel joueur doit être la priorité du PSG ?

Le PSG est déjà actif pour cet été