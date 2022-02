Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme dans ce dossier chaud de Laporta !

Publié le 10 février 2022 à 7h30 par La rédaction

Dans l’attente d’une prolongation depuis près d’un an, Sergi Roberto commence à s’impatienter puisque son contrat se termine en juin prochain. Xavi serait prêt à le conserver mais avec un rôle bien différent.

Depuis l’été dernier et le feuilleton Messi, Sergi Roberto patiente gentiment pour sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone. Pour le joueur, la situation est claire : il veut poursuivre l’aventure avec son club de toujours. Côté Barça, on a temporisé pour se focaliser sur la situation de Pedri et Ansu Fati. Maintenant que ce problème est réglé, Joan Laporta semble prioriser les prolongations de Ronald Araujo et Gavi. Et pendant ce temps, Sergi Roberto est en fin de contrat le 30 juin prochain…

Une prolongation, mais avec des conditions