Mercato - Barcelone : Tout était prévu pour cette recrue hivernale !

Publié le 10 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Ayant fait ses classes au sein de la réputée Masia, Adama Traoré a retrouvé son club formateur presque sept ans plus tard. Le retour de l’attaquant du FC Barcelone était programmé dans son esprit comme il l’a fait savoir en interview ces dernières heures.

Malgré de sérieux problèmes financiers présentés par le président Joan Laporta l’été dernier, le FC Barcelone est tout de même parvenu à injecter du sang neuf au sein de l’effectif de Xavi Hernandez à l’occasion du mercato hivernal. Quatre recrues sont à signaler et ont déjà fait leurs débuts respectifs, à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Pour ce qui est du dernier nom cité, ce fut un retour au Barça puisqu’il a effectué ses classes à La Masia avant de quitter le FC Barcelone en 2015 pour évoluer à Aston Villa, Middlesbrough et Wolverhampton. Prêté par les Wolves avec option d’achat que le président Laporta a affirmé qu’il comptait lever à la fin de la saison, Adama Traoré savoure son retour, qu’il avait en tête depuis un bon moment.

« Je voulais revenir dès la première minute »