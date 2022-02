Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités d’Arsenal sur le départ d’Aubameyang !

Publié le 9 février 2022 à 14h30 par T.M.

Cet hiver la priorité du FC Barcelone était de recruter un nouveau buteur. Cela a été chose faite avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été libéré de son contrat par Arsenal. Un départ sur lequel est d’ailleurs revenu ce mercredi Mikel Arteta.

Bien que la situation financière soit loin d’être résolue à Barcelone, Joan Laporta et ses collaborateurs se sont activés cet hiver pour offrir du sang neuf à Xavi. Et cet hiver, la priorité était de renforcer le secteur offensif, notamment suite au départ à la retraite de Sergio Agüero. Le Barça a donc agi en conséquence, allant chercher Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Après avoir longtemps fait d’Alvaro Morata pour occuper le rôle de 9, les Blaugrana ont finalement fait venir le Gabonais, qui a d’ailleurs été libéré de son contrat par Arsenal. Chez les Gunners, Aubameyang n’était plus vraiment en odeur de sainteté. Par conséquent, le club londonien n’a pas hésité à mettre la main à la poche pour se séparer de attaquant.

« Je pense que ça s’est terminé de la meilleure manière pour tout le monde »