Mercato - PSG : Thomas Tuchel a dégainé pour cette piste de Leonardo…

Publié le 9 février 2022 à 13h45 par Th.B.

Sachant pertinemment que le PSG et le Real Madrid resteraient à l’affût d’une opportunité de lancer une offensive pour Antonio Rüdiger, Chelsea aurait formulé une offre se rapprochant des demandes de son défenseur central au sujet du salaire qu’il pourrait bénéficier dans son futur contrat…

Et si Antonio Rüdiger venait à quitter Chelsea après cinq saisons pleines l’été prochain ? En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et les Blues peinent à trouver un accord avec son défenseur et son clan sur les bases de son potentiel futur contrat. Et ce, malgré les diverses déclarations de son entraîneur Thomas Tuchel qui souhaite le voir poursuivre à Chelsea outre l’expiration de son contrat. Le PSG garderait un oeil sur un dossier que Tuchel aurait déjà ouvert lorsqu’il était encore entraîneur du Paris Saint-Germain à l’été 2020. Le directeur sportif Leonardo semblerait sérieusement envisager une offensive l’été prochain si Rüdiger dispose bel et bien du statut d’agent libre. Et alors que le journaliste Fabrizio Romano a révélé que la situation était toujours ouverte dans la journée de mardi concernant le dossier Rüdiger, Chelsea aurait passé la seconde.

Une offre de Chelsea plus proche des demandes de Rüdiger ?