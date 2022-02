Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant du PSG glisse un terrible tacle à Pochettino !

Publié le 9 février 2022 à 12h45 par B.C.

Alors qu’il a quitté le PSG l’été dernier pour rejoindre le Sporting dans le cadre d’un prêt, Pablo Sarabia reconnaît que Mauricio Pochettino a joué un rôle dans sa décision.

Recruté en 2019 par le PSG, Pablo Sarabia n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire en puissance dans la capitale, l’amenant à plier bagage lors du dernier mercato estival. Prêté jusqu'à la fin de la saison au Sporting, l’international espagnol a retrouvé du temps de jeu et de l’efficacité, ce qui pourrait l’inciter à poursuivre sa carrière au Portugal. Néanmoins, l’avenir de Mauricio Pochettino risque d’avoir une importance sur la suite de la carrière de l’attaquant. Interrogé par ADN de Leão , Pablo Sarabia a justifié son départ du PSG, expliquant notamment que l’entraîneur argentin avait joué un rôle dans sa décision.

« Je n'étais pas à l’aise. Je n'avais pas un bon feeling avec l’entraîneur »