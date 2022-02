Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre en prévision pour Pochettino ?

Publié le 9 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Manchester United aurait le choix entre Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag pour la succession de Ralf Rangnick l’été prochain. Cependant, l’entraîneur du PSG ne serait plus dans une position idéale après le départ de Marc Overmars de l’Ajax.

Ce n’est plus vraiment un secret à présent tant son avenir est décortiqué dans la presse. Cependant, l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG devrait prendre fin à l’issue de la saison, bien que son contrat court jusqu’en juin 2023 au Paris Saint-Germain. En effet, le10sport.com vous révélait déjà en novembre dernier que le cas Pochettino était sujet à débat en coulisse chez les décideurs du PSG. Et ces dernières semaines, la situation ne s’est pas vraiment arrangée et devrait déboucher sur le licenciement de Mauricio Pochettino une fois l’exercice en cours terminé. Ce qui ne déplairait pas au principal intéressé qui assurerait auprès de ses proches qu’il ne compterait pas continuer au PSG la saison prochaine selon Foot Mercato . Manchester United serait dans un coin de sa tête, mais son rêve pourrait-il lui filer entre les doigts ?

Ten Hag pourrait chambouler les plans de Pochettino