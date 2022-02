Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’avait aucune chance pour ce joli coup…

Publié le 9 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Certes, le FC Barcelone était annoncé comme étant la potentielle future destination de Niklas Süle. Cependant, en fin de contrat à l’issue de la saison au Bayern Munich, le défenseur allemand a pris la décision de rejoindre le Borussia Dortmund, un choix arrêté depuis quelque temps désormais.

Au cours du dernier mercato estival, qui a fermé ses portes le 31 janvier, Joan Laporta est parvenu à injecter du sang neuf au sein de l’effectif de Xavi Hernandez en enregistrant les arrivées de quatre joueurs. Néanmoins, le président du FC Barcelone a connu un échec en marge du prochain mercato estival, moment où la piste en question allait être libre de tout contrat et donc dans la capacité de débarquer au FC Barcelone sans que le club ait à verser une indemnité de transfert au Bayern Munich. En effet, alors que son engagement envers le Bayern arrivera à expiration en juin prochain, Niklas Süle a snobé à la fois le FC Barcelone et le Real Madrid. Les deux clubs auraient formulé un intérêt pour l’international allemand, qui a finalement fait le choix de s’engager en faveur du Borussia Dortmund.

« Il y a quelques semaines, j'ai déjà décidé de jouer pour le Borussia Dortmund »