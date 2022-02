Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid et Barcelone sont passés à côté d’un gros coup…

Publié le 8 février 2022 à 16h30 par Th.B.

Pourtant annoncé dans les petits papiers du Real Madrid et du FC Barcelone, Niklas Süle a finalement fait le choix de signer au Borussia Dortmund. Une décision prise depuis un bon moment d’après le défenseur du Bayern Munich.

Ces dernières semaines, le mercato hivernal a battu son plein et particulièrement en Premier League lorsque du côté du Real Madrid, ça a été le calme plat. Néanmoins, ce ne fut pas le cas du FC Barcelone. En pleine reconstruction depuis l’élection de Joan Laporta aux présidentielles en mars 2021, le Barça a réalisé un mercato hivernal dans la lignée de la session des transferts de l’été dernier. Pas moins de quatre recrues sont venues déposer leurs valises en Catalogne en les personnes de Dani Alves, de Ferran Torres, d’Adama Traoré ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang. Néanmoins, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta semblait déjà également travailler en coulisse sur des dossiers qui se devaient d’animer le marché estival du FC Barcelone. Comme SPORT l’a affirmé ces dernières heures, la priorité absolue du Barça serait de recruter Erling Braut Haaland. Et là ne résiderait pas l’unique opération estivale sur laquelle le président du FC Barcelone travaillait dernièrement. D’après de multiples médias, le dossier Niklas Süle aurait figuré sur la table du comité de direction du club culé, à l’instar de celle des dirigeants du Real Madrid.

Süle avait pris sa décision depuis plusieurs semaines…

Cependant, depuis lundi après-midi, on sait à présent que le défenseur central du Bayern Munich, dont le contrat court jusqu’en juin prochain au sein du club bavarois, rejoindre le rival historique à l’issue de la saison, à savoir le Borussia Dortmund. Une décision qui a été prise par Niklas Süle depuis un bon moment d’après le principal intéressé. « Il y a quelques semaines, j'ai déjà décidé de jouer pour le Borussia Dortmund à l'avenir. J'ai eu le sentiment que l'on voulait de moi en tant que personne et en tant que footballeur. J'ai été impressionné par la manière dont ils ont fait des efforts pour moi, et j'ai rapidement su où j'allais jouer ».

Le représentant de Süle et le président du Bayern évoquent le Real Madrid !