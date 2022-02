Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a été recalé par une piste à 0€ !

Publié le 8 février 2022 à 12h10 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone ait été annoncé comme potentielle destination de Niklas Süle avant que ce dernier ne décide de rejoindre le Borussia Dortmund à l’issue de son contrat l’été prochain, le Real Madrid aurait pu griller la priorité au Barça selon le président du Bayern Munich.

Ce fut l’un des dossiers chauds du côté de la Bavière ces dernières semaines. En effet, à l’instar de David Alaba lors de la saison dernière, Niklas Süle est entré dans les six mois restants de son contrat au Bayern Munich. Et au même titre qu’Alaba, le défenseur allemand aurait pu troquer la tunique du Bayern pour celle du Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre comme le président Herber Hainer l’a confié ce mardi. Finalement, Niklas Süle a fait un choix surprenant à son sens en prenant la décision de s’engager en faveur du rival historique : le Borussia Dortmund, et non du FC Barcelone ni du Real Madrid.

« Le nom de Dortmund a été spéculé aux côtés du Real Madrid… »