Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous de cet échec XXL de Xavi sont dévoilés !

Publié le 8 février 2022 à 1h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Niklas Süle ne rejoindra pas le FC Barcelone cet été, puisqu'il s'est engagé avec le Borussia Dortmund. Et le défenseur central allemand a fait ce choix pour une raison bien précise.

Après un mercato hivernal où il a réussi à se renforcer à des postes cruciaux - avec Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang - le FC Barcelone souhaiterait désormais recruter en défense central. Pour cela, Joan Laporta pourrait bien se tourner vers le marché des agents libres, puisque des joueurs comme César Azpilicueta, Andreas Christensen ou encore Niklas Süle, en fin de contrat en juin prochain, ont été liés au Barça récemment. Toutefois, ce dernier ne va pas rejoindre la Catalogne cet été puisqu’il va entrer dans les rangs du Borussia Dortmund comme le club de la Ruhr l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Et l’international allemand a choisi cette équipe pour une raison bien précise.

Süle ne voulait pas quitter la Bundesliga