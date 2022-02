Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour ce dossier chaud de Xavi ?

Publié le 8 février 2022 à 0h30 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Sergi Roberto n'a toujours pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone concernant sa prolongation. Toutefois, la confiance régnerait sur ce dossier, même s'il ne serait pas considéré comme prioritaire pour le moment.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone met l’accent sur les prolongations de contrat. Le club catalan a déjà officialisé les extensions des bails de Pedri et d'Ansu Fati et travaillerait désormais prioritairement sur celles de Gavi et de Ronald Araujo. Toutefois, un autre joueur arrive en fin de contrat en juin prochain en la personne de Sergi Roberto. Cadre du vestiaire de Xavi, puisqu’il est l’un des capitaines de l’équipe, le joueur polyvalent n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, où il évolue depuis le début de sa carrière professionnelle en 2010. Néanmoins, la confiance régnerait toujours dans les négociations.

La prolongation de Sergi Roberto bouclé cette semaine ?