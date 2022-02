Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta planche sur trois dossiers chauds !

Publié le 7 février 2022 à 14h30 par Th.B.

En raison de l’importance du recrutement du mercato hivernal, certains dossiers chauds semblent avoir été mis en stand-by par la direction du FC Barcelone, et particulièrement au niveau des prolongations de contrat. Néanmoins, ces opérations seraient redevenues primordiales aux yeux du président Joan Laporta d’ici la fin de la saison.

Le mercato hivernal a enfin fermé ses portes dans lequel le FC Barcelone a su considérablement renforcer l’effectif de Xavi Hernandez. En effet, outre le recrutement de Dani Alves qui remontait à novembre dernier puisqu’il était libre de tout contrat, le président Joan Laporta a pu boucler les venues de Pierre-Emerick Aubameyang, d’Adama Traoré ainsi que de Ferran Torres. Néanmoins, afin d’être le plus possible efficace sur le marché, l’administration Laporta avait pris la décision de mettre de côté certains dossiers chauds, à savoir les prolongations de contrat de certains joueurs plus ou moins importants dans l’équipe première du FC Barcelone. Et après Ansu Fati, Pedri et Nico Gonzalez, le Barça compterait bien poursuivre dans cette lignée.

Priorité à Gavi…

C’est du moins ce que Mundo Deportivo a révélé ce lundi. D’après le média catalan, la priorité de Gavi ne serait autre que de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023 au FC Barcelone. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain du Barça et international espagnol, voudrait que son agent et les dirigeants du club blaugrana parvienne à un accord total pour sa prolongation lorsque le comité de direction du FC Barcelone compterait blinder sa pépite comme ce fut le cas avec Ansu Fati, Pedri et Nico avant elle. Et ce n’est pas la Cadena SER qui dira le contraire. Le journaliste Santi Ovalle a confié ce lundi que la prolongation de contrat de Gavi serait en bonne voie bien qu’il resterait toujours certains détails contractuelles sur lesquelles il faudrait que les deux parties rapprochent leurs positions. La volonté du FC Barcelone serait claire pour un contrat jusqu’en juin 2027 avec l’insertion d’une clause libératoire de milliardaire.

…l’opération Araujo…

Outre le cas Gavi, le FC Barcelone aurait la ferme intention de blinder un autre élément issu de La Masia en la personne de Ronald Araujo. C’est en effet l’information que le journaliste Gerard Romero communiquait dernièrement. Bien que le Chelsea de Thomas Tuchel en pincerait pour l’international uruguayen de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023, la volonté première d’Araujo serait de poursuivre lui aussi au FC Barcelone. Et ce souhait serait partagé par le président Joan Laporta qui serait susceptible de passer la seconde dans les prochaines semaines afin de mener à bien cette opération.

…la pression pour Roberto !