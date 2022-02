Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un crack de Xavi a fixé ses conditions pour son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 7h30 par P.L.

Misant sur la jeunesse pour son projet, Joan Laporta aurait fait de la prolongation de Gavi une priorité. Toutefois, le président du FC Barcelone pourrait bien se heurter à un problème d'ordre économique dans le dossier.

Après un mercato hivernal où le FC Barcelone s’est montré particulièrement actif, Joan Laporta doit retourner aux dossiers sur lesquels il travaillait. Ainsi, les prolongations de Ronald Araujo et de Gavi seraient toujours les priorités du président catalan, qui mise sur la jeunesse pour que son équipe retrouve les sommets du football européen. Toutefois, Joan Laporta pourrait bien se heurter à un problème économique avec le joueur de 17 ans.

Gavi veut aussi un salaire similaire à Ansu Fati et Pedri