Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations sur ce gros dossier à 0€ de Xavi !

Publié le 7 février 2022 à 1h00 par P.L.

En quête de nouveaux renforts défensifs, le FC Barcelone aurait placé le nom de Niklas Süle sur sa liste. D'ailleurs, l'Allemand aurait pris la décision de quitter le Bayern Munich à l'issue de la saison pour plusieurs raisons bien précises.

Cet hiver, le FC Barcelone a réussi à se renforcer à certains postes jugés prioritaires pour Xavi. Le club catalan a enregistré les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais pour l’été prochain, Xavi souhaiterait voir deux défenseurs centraux débarquer dans son effectif. De ce fait, Joan Laporta explorerait plusieurs pistes et quelques noms ont déjà été liés au FC Barcelone comme César Azpilicueta, Andreas Christensen ou encore Niklas Süle. Ce dernier aurait pris la décision de ne pas étendre son engagement avec le Bayern Munich puisqu’il n’aurait pas apprécié le comportement du club bavarois à son égard.

Pourquoi Niklas Süle veut partir