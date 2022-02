Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict est confirmé dans ce dossier à 0€ !

Publié le 6 février 2022 à 16h00 par B.L.

Alors qu'il serait pisté par le FC Barcelone, Niklas Süle ne compterait pas renouveler son contrat expirant le 30 juin prochain avec le Bayern Munich. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du club allemand, s'est exprimé sur la décision du défenseur central.

Niklas Süle est bien parti pour se retrouver libre sur le marché des transferts l'été prochain. L'Allemand est en fin de contrat avec le Bayern Munich et aurait décidé de quitter la Bavière à la fin de la saison. De quoi susciter l'intérêt du FC Barcelone. En proie à de gros problèmes financiers, le Barça serait en effet très intéressé par un recrutement à 0€ de Niklas Süle. De son côté, l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, s'est prononcé sur le futur départ du joueur de 26 ans.

« C'est bien sûr une perte difficile, mais il a pris cette décision »