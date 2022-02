Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse annonce sur cette piste colossale de Xavi !

Publié le 6 février 2022 à 1h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, Niklas Süle serait suivi de près par le FC Barcelone. Après Julian Nagelsmann, Manuel Neuer a également confirmé le départ du défenseur allemand en fin de saison.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Niklas Süle susciterait l'intérêt du FC Barcelone. En effet, le club emmené par Xavi verrait d'un très bon oeil l'idée de recruter le défenseur allemand pour 0€. Et heureusement pour le Barça, Niklas Süle a d'ores et déjà décidé de quitter le Bayern librement et gratuitement le 1er juillet, comme l'a annoncé Oliver Kahn dernièrement. Alors que Julian Nagelsmann a confirmé les dires du président du conseil d'administration bavarois, Manuel Neuer s'est également prononcé sur le départ de Niklas Süle.

«C'est regrettable pour nous tous que Niklas parte»