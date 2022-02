Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une excellente nouvelle dans ce dossier à 0€ !

Publié le 5 février 2022 à 17h00 par La rédaction

En conférence de presse, Julian Nagelsmann a confirmé les envies d’ailleurs de Niklas Süle. Pisté par le FC Barcelone, l’Allemand, libre dans six mois, aura un choix à faire en fin de saison.

Avec l’avenir incertain de Ronald Araujo et la retraite de Gérard Piqué qui se précise, Xavi va devoir étoffer sa défense centrale dès cet été. En fin de contrat à la fin de la saison, Niklas Süle est l’une des pistes du FC Barcelone. Titulaire important au Bayern Münich, l’international allemand n’avait pas donné suite aux offres de prolongation du club bavarois. De quoi donner de l’espoir au Barça. Présent en conférence de presse en marge de la rencontre contre le RB Leipzig, Julian Nagelsmann a confirmé les envies de départ de Süle.

« Coach je pars »