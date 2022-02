Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OL... Ce message fort sur le choix de Ndombélé !

Publié le 5 février 2022 à 21h45 par D.M.

Priorité du PSG cet hiver pour renforcer le milieu de terrain, Tanguy Ndombélé est finalement retourné à l'OL. Proche du joueur, Guessouma Fofana est revenu sur ce choix.

En grande difficulté à Tottenham, Tanguy Ndombélé a fait son retour en France. Annoncé au PSG durant le dernier mercato hivernal, le milieu de terrain a finalement pris la direction de l’OL, plus de deux ans après son départ. « Des discussions avec pas mal de clubs mais un écart entre les paroles et l'acte. J'ai trois mois et demi avant la fin de saison et Lyon c'est pas mal pour moi. Je suis parti par la grande porte et c'est un risque de revenir. J'ai pris ce risque » a confié Ndombélé devant les journalistes.

« L’OL n’est pas du tout un choix par défaut »