Mercato - PSG : Les vérités de Tanguy Ndombele sur son arrivée avortée au PSG !

Publié le 2 février 2022 à 16h10 par T.M.

Annoncé proche du PSG, Tanguy Ndombele a finalement rejoint l’OL cet hiver. Un scénario sur lequel s’est confié le désormais joueur de Peter Bosz.

A Tottenham, Tanguy Ndombele n’entrait plus dans les plans d’Antonio Conte. Le Français était alors poussé vers la sortie durant le mois de janvier. A la recherche d’un nouveau club pour se relancer, le milieu de terrain avait semble-t-il pour priorité de rejoindre le PSG, où Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur chez les Spurs, l’attendait avec impatience. Finalement, aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux clubs et à défaut de filer au PSG, Ndombele a effectué son grand retour du côté de l’OL.

« Des discussions avec pas mal de clubs mais… »