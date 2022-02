Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang dit tout sur son transfert au Barça !

Publié le 2 février 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Libéré de son contrat par Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a migré vers la Catalogne pour signer un contrat de deux ans et demi avec le FC Barcelone. Interrogé par les médias de son nouveau club, l'international gabonais s'est enflammé pour son transfert au Barça, avant d'expliquer son choix et de révéler les coulisses de son arrivée.

Après trois saisons et demie de succès à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu un véritable calvaire ces derniers mois. A tel point que les Gunners et l'international gabonais ont décidé de se séparer. Ce mardi, Arsenal a donc officialisé le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à la suite d'un commun accord pour résilier son contrat. Et malgré les conditions de son départ, l'attaquant de 32 ans a tenu à faire passer un gros message à son ancien club et ses supporters. « Aux fans d'Arsenal, merci d'avoir fait de Londres une maison pour ma famille et moi ces quatre dernières années. Nous sommes passés par des hauts et des bas et votre soutien a toujours beaucoup compté pour moi. Avoir la chance de gagner des trophées et de porter le brassard de capitaine pour ce club est quelque chose qui restera à jamais dans mon cœur. J'ai toujours été concentré à 100% et impliqué pour faire tout ce que je pouvais pour ce club et c'est pourquoi j'ai un peu mal à l'heure de vous dire au revoir, mais c'est le football. Je suis triste de ne pas pouvoir avoir aidé mes partenaires ces dernières semaines, mais je n'ai que du respect pour ce club et je souhaite vraiment le meilleur et beaucoup de succès à venir à mes anciens coéquipiers et aux supporters ! » , a posté Pierre-Emerick Aubameyang sur son compte Instagram .

«La journée a été très dure, mais au final, je suis là»

Libre de tout contrat, Pierre-Emerick Aubameyang a choisi le FC Barcelone pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. En effet, le club catalan a officialisé ce mercredi matin la signature du Gabonais jusqu'au 30 juin 2025. Dans la foulée, Pierre-Emerick Aubameyang s'est empressé d'afficher sa joie d'avoir signé au Barça. « Je suis très fier et content d'être d'ici, spécialement parce que ma famille est aussi espagnole du côté de ma mère. Mon objectif principal est d'aider l'équipe et de faire tout mon possible pour que le club retrouve la Ligue des Champions. Je vais essayer de tout donner. C'est incroyable d'avoir Xavi en tant que coach. Il a été un joueur fantastique comme tout le monde le sait et je suis sur qu'en tant que coach il va nous apporter des choses et nous faire progresser. Tout le monde m'accueille très bien, donc je me sens très bien. Je suis très heureux » , s'est enflammé Pierre-Emerick Aubameyang lors d'un entretien accordé aux médias du FC Barcelone.

«C'est l'un des plus grands clubs du monde, c'est pour ça que j'ai signé au Barça»