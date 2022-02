Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, c'est terminé !

Publié le 2 février 2022 à 13h30 par Arthur Montagne mis à jour le 2 février 2022 à 13h32

A peine plus d'un an après son arrivée, Mauricio Pochettino semble déjà avoir la tête ailleurs. Plusieurs fois annoncé sur le départ, le technicien argentin ne représente plus l'avenir au PSG. S'il devrait maintenir son poste d'ici la fin de la saison, à moyen terme, le futur de l'Argentin ne fait plus aucun doute.

Le 3 janvier 2021, le PSG accueille Mauricio Pochettino avec de grands espoirs. Après plusieurs mois compliqués avec Thomas Tuchel, l'ancien manager de Tottenham fait son retour dans un club dont il a porté le brassard de capitaine durant sa carrière de joueur. Mauricio Pochettino a effectivement évolué au PSG entre janvier 2001 et juin 2003 et a laissé de très bons souvenirs aux supporters du club parisien. Malheureusement, son passage en tant qu'entraîneur ne devrait pas laisser la même trace. En effet, depuis son arrivée, le natif de Murphy peine à convaincre. A tel point que le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que son départ n'était plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG qui rêve d'attirer Zinedine Zidane. Il faut dire que Mauricio Pochettino n'a jamais réussi à apposer sa patte sur le jeu parisien et au-delà de l'absence de cohérence tactique, ses envies d'ailleurs reflètent clairement un malaise qui devrait sceller l'avenir de l'Argentin à Paris.

Le départ de Pochettino ne fait plus de doute