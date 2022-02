Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane… Le Qatar a tenté une opération colossale cet hiver !

Publié le 1 février 2022 à 19h45 par Th.B. mis à jour le 1 février 2022 à 19h46

Sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, mais n’apportant pas entière satisfaction, Mauricio Pochettino aurait été sujet à un licenciement cet hiver pour que les décideurs du Paris Saint-Germain puissent le remplacer par Zinedine Zidane. Cette opération a échoué pour plusieurs raisons. Explications.

Hormis les innombrables dossiers de ventes figurant sur la table de Leonardo, le directeur sportif du PSG n’ayant finalement pu acter le transfert de Bandiougou Fadiga et les départs en prêt de plusieurs membres de l’effectif de Mauricio Pochettino, la situation de l’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait elle aussi été grandement discutée en coulisse. Dès le mois de novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le cas Pochettino engendrait des discussions à Paris et à Doha, le technicien argentin ne faisant plus l’unanimité. À la mi-décembre, le10sport.com vous dévoilait que l’éventuelle venue de Zinedine Zidane sur le banc du PSG prenait forme après que le forcing de son conseiller Alain Migliaccio commençait à porter ses fruits.

Licencier Pochettino pour le remplacer par Zidane, le PSG a tenté le coup en janvier !