Mercato - PSG : Zinedine Zidane a choisi sa prochaine destination !

Publié le 1 février 2022 à 13h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'était pas contre l'idée de remplacer Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane cet hiver. Toutefois, le coach français aurait préféré reporter son arrivée à Paris à plus tard à cause de la confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions. Malgré tout, le PSG serait l'option préférentielle de Zinedine Zidane actuellement.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG en lieu et place de Zinedine Zidane. D'après nos informations du 17 décembre, le club de la capitale était même prêt à changer d'entraineur cet hiver. Toutefois, à en croire les dernières indiscrétions de Téléfoot (TF1), Zinedine Zidane aurait préféré ne pas rejoindre le PSG aussi tôt, et ce, parce que le club français affronte le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Zinedine Zidane privilégie le PSG