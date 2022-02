Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le feuilleton Ousmane Dembele !

Publié le 1 février 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele aurait fait capoter son départ vers la Premier League lors du dernier mercato hivernal. En colère contre son numéro 7, le Barça envisagerait de résilier son contrat pour ne plus le voir dans le vestiaire de Xavi. D'ailleurs, le club catalan aurait pensé à prendre une telle mesure avant la fermeture du marché.

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé très fort sur le marché en s'offrant les services de Neymar et de Kylian Mbappé. Pour arracher la star brésilienne au FC Barcelone, le club parisien est allé jusqu'à payer 222M€, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Orpheline de Neymar, la direction du Barça a décidé de miser sur Ousmane Dembele pour le remplacer. Un choix qui n'a pas porté ses fruits, puisque le Français n'a pas eu le rendement attendu. En effet, Ousmane Dembele a été victime de blessures à répétition et n'a pas pu enchainer les performances à son plus haut niveau. Et pour ne pas arranger les affaires du FC Barcelone, il risque très sérieusement de voir son numéro 7 partir librement et gratuitement.

Ousmane Dembele aurait fait capoter son départ vers la Premier League

Alors que le contrat d'Ousmane Dembele arrivera à terme le 30 juin, le FC Barcelone a tout tenté pour le prolonger, sans succès. Pour éviter un départ pour 0€ à l'été 2022, l'écurie catalane aurait fait tout son possible pour vendre Ousmane Dembele au mois de janvier. Et alors qu'il aurait accepté d'ouvrir la porte à un transfert cet hiver, Ousmane Dembele aurait finalement fait capoter son départ. Selon les informations de Mundo Deportivo , l'attaquant français aurait été proche de signer en Premier League cet hiver. Toutefois, Ousmane Dembele aurait refusé à la dernière minute de prendre le large, et ce, malgré l'intérêt de plusieurs écuries britanniques, dont Chelsea et Tottenham.

Le Barça songe à résilier le contrat d'Ousmane Dembele