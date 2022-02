Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur Icardi au FC Barcelone !

Publié le 1 février 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

Longtemps candidat cet hiver au PSG, Mauro Icardi est finalement resté dans la capitale. Et le buteur argentin aurait pourtant pu faire l’objet d’un échange avec Ousmane Dembélé au FC Barcelone, mais l’opération a capoté…

Barré par une forte concurrence dans le secteur offensif du PSG et alors qu’il peine à retrouver son meilleur niveau depuis un certain temps, Mauro Icardi (28 ans) faisait partie des éléments annoncés sur le départ au cours du mercato de janvier. La Juventus Turin a longtemps fait figure de candidate crédible avant de finalement boucler le recrutement de Dusan Vlahovic pour 150M€, mais il semblerait que le FC Barcelone ait également fait une tentative de dernière minute pour le buteur argentin du PSG.

Icardi aurait pu atterrir à Barcelone, mais…