Mercato - PSG : Barcelone a proposé un deal improbable avec Kurzawa !

Publié le 1 février 2022 à 8h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur le départ tout au long du mercato hivernal étant donné qu’il n’entre plus du tout dans les plans du PSG, Layvin Kurzawa aurait même pu rejoindre le FC Barcelone. En vain.

Alors qu’il ne compte qu’une seule apparition en match officiel avec le PSG cette saison, qui date d’ailleurs du match de Trophée des Champion contre le LOSC en août dernier, Layvin Kurzawa (28 ans) est totalement mis de côté par Mauricio Pochettino. Une situation qui a d’ailleurs incité la direction du PSG à pousser son latéral gauche vers la sortie cet hiver, Leonardo ayant besoin de dégraisser l’effectif parisien. Et un point de chute prestigieux s’est d’ailleurs offert à Kurzawa en toute fin de mercato…

Barcelone a tenté un deal Kurzawa-Dembélé