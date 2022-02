Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès pointe du doigt un énorme problème de Leonardo !

Publié le 1 février 2022 à 7h45 par P.L.

Alors qu'il souhaitait dégraisser l'effectif du PSG cet hiver, Leonardo n'a enregistré que très peu de départs notables en ce mois de janvier. Et pour Pierre Ménès, le directeur sportif parisien n'y arrive pas à cause du statut du club de la capitale.

Lors de ce mercato hivernal, l’un des objectifs de Leonardo était de dégraisser son effectif. Pour cela, le directeur sportif parisien avait concocté une petite liste de joueurs à vendre comme Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Mais cet hiver, le club de la capitale n’a réussi à se séparer que de Rafinha et Sergio Rico, prêtés respectivement à la Real Sociedad et au RCD Majorque, en plus de quelques jeunes comme Garissonne Innocent, Bandiougou Fadiga, Kenny Nagera et Teddy Alloh. Et selon Pierre Ménès, Leonardo n’arrive pas à vendre sur le marché des transferts parce qu’il fait trop bon vivre au PSG.

Leonardo n’arrive pas à vendre « car les joueurs ne veulent pas partir » selon Pierre Ménès