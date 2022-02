Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo essuie déjà un échec pour le prochain mercato !

Publié le 1 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi serait en attente de l’ouverture des négociations avec le Bayern Munich pour la prolongation d’une des pistes prises en considération pour l’après-Kylian Mbappé au PSG.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a bouclé le mercato hivernal avec plusieurs départs de joueurs en prêt et la vente de Bandiougou Fadiga. Néanmoins, et ce serait le cas depuis un bon moment désormais, le dirigeant parisien a désormais les yeux pleinement rivés sur le prochain mercato estival au cours duquel i pourrait boucler les arrivées d’agents libres comme Paul Pogba et Antonio Rüdiger si ces derniers ne prolongeaient pas avec leurs clubs respectifs. Il faudrait également dénicher le successeur de Kylian Mbappé qui se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid sur les termes de son contrat selon Sport BILD . Et pour le remplacer, le10sport.com vous dévoilait en août dernier que Leonardo songeait notamment à Robert Lewandowski.

Zahavi attendrait l’appel du Bayern Munich pour prolonger Lewandowski