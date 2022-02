Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait clairement prévenu cette recrue estivale !

Publié le 1 février 2022 à 4h15 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier en provenance du LOSC, Lucas Lavallée dévoile le plan qui lui a été fixé lors de sa signature au PSG.

Gianluigi Donnarumma n'est pas le seul gardien de but à être arrivé libre au PSG l'été dernier. En fin de contrat au LOSC, le jeune Lucas Lavallée a également débarqué à Paris avec en premier lieu un rôle avec les U19. Mais compte tenu des départs, de Marcin Bulka et Garissone Innoncent l'été dernier, et de Sergio Rico cet hiver, ainsi que des blessures et de l'incertitude qui règne avec le Covid, Lucas Lavallée est régulièrement présent avec le groupe professionnel ce qui suit le plan que lui avait donné le PSG lors de sa signature.

Le plan de Leonardo pour Lavallée