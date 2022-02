Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas et Galtier ont tenté de plomber un joli coup de Longoria !

Publié le 1 février 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que l'OM a bouclé la signature de Samuel Gigot en vue de la saison prochaine, plusieurs clubs de Ligue 1 ont également tenté leur chance.

Conscient du risque d'interdiction de recrutement ainsi que des possibles départs de Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez ou encore William Saliba, l'OM s'est activé dès cet hiver en enrôlant Samuel Gigot qui terminera la saison au Spartak Moscou. Le défenseur central affichait d'ailleurs sa choix : « Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille. Donc je suis très heureux et très fier ».

L'OL et Nice étaient chauds sur Gigot

Par conséquent, Samuel Gigot, dont le contrat s'achevait en juin prochain au Spartak Moscou, sera la première recrue estivale de l'OM, et peut-être la seule selon la décision du TAS. Mais une chose est sûre, le club phocéen a du faire face à une sacrée concurrence dans ce dossier puisque l'OL, l'OGC Nice et le LOSC ont tenté jusqu'au bout de convaincre Samuel Gigot, tandis que le Spartak voulait également le prolonger. Pablo Longoria a donc remporté une belle bataille.