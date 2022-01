Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière recrue de Longoria s’enflamme pour son transfert !

Publié le 30 janvier 2022 à 10h45 par Th.B.

Troisième recrue hivernale du président Pablo Longoria après Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, Samuel Gigot ne déposera cependant pas ses valises à l’OM avant la fin de la saison et de son prêt au Spartak Moscou. Le défenseur a tout de même tenu à envoyer un message après son transfert.

Alors que son contrat au Spartak Moscou expire en fin de saison, Samuel Gigot (28 ans) va mettre un terme à son aventure russe longue de quatre saisons l’été prochain. En effet, le président Pablo Longoria et les dirigeants du pensionnaire de Premier-Liga sont parvenus à un accord pour le transfert du défenseur français dans la journée de samedi et qui a été officialisé dans la soirée par l’OM. Cependant, Jorge Sampaoli n’aura pas Gigot à sa disposition dans l’immédiat puisqu’il a été prêté au Spartak Moscou dans la foulée et ce, jusqu’à la fin de la saison, soit au terme de son contrat avec le club moscovite. Pas de quoi empêcher Samuel Gigot de faire passer un petit message aux supporters de l’OM en arborant la tunique phocéenne sur les réseaux sociaux de l’Olympique de Marseille.

Gigot est «heureux» et «fier de rejoindre le plus grand club de France»