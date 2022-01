Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a fait un gros cadeau à Jorge Sampaoli !

Publié le 30 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il souhaitait pouvoir s’appuyer sur une option supplémentaire en attaque, Jorge Sampaoli aurait directement validé l’idée de recruter Cédric Bakambu à l’OM.

Après six mois d’inactivité, Cédric Bakambu a pu retrouver le chemin d’un vestiaire. En effet, lors de la première quinzaine de janvier, le président Pablo Longoria et la direction de l’OM ont su parvenir à un accord avec l’attaquant congolais et son entourage pour qu’il signe un contrat le liant au club jusqu’en juin 2024. Pour le plus grand bonheur de Jorge Sampaoli, qui réclamait un élément supplémentaire en attaque.

Sampaoli aurait immédiatement validé l’option Bakambu