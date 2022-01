Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz prépare une grosse surprise pour cette priorité !

Publié le 30 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Durant ce mercato hivernal, l’ASSE avait pour priorité de recruter un attaquant. Au final, ce sont deux buteurs qui pourraient débarquer dans le Forez.

A quelques heures de la fin du mercato hivernal, cela va encore bouger à l’ASSE. Alors que Pascal Dupraz a déjà accueilli 5 recrues en ce mois de janvier, de nouveaux joueurs sont attendus dans le Forez. Et chez les Verts, la priorité de l’hiver était de recruter un nouveau buteur. Cela fait maintenant plusieurs semaines que cette recherche anime l’actualité stéphanoise. Alors que l’ASSE a connu de nombreux échecs, Dupraz pourrait enfin obtenir ce qu’il veut et plus encore.

Pas un mais deux attaquants pour l’ASSE ?

Avant la clôture du mercato hivernal, l’ASSE devrait bel et bien se renforcer en attaque. Et alors qu’on attendait l’arrivée d’un attaquant dans le Forez, ce sont finalement deux renforts offensifs qui pourraient être actés. Ainsi, les choses seraient bien engagées avec Enzo Crivelli, mais aussi avec Loïc Rémy. Des renforts qui pourraient alors être très importants dans la quête du maintien pour l’ASSE.