Mercato - PSG : Ousmane Dembélé ne viendra pas au PSG !

Publié le 30 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Ousmane Dembélé pourrait donc quitter le FC Barcelone avant la clôture du mercato hivernal, cela ne devrait pas être pour rejoindre le PSG.

Arrivant au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé est poussé à partir par le club blaugrana. Ainsi, avant le 31 janvier minuit, le Français pourrait quitter la Catalogne. Mais pour aller où ? Alors que différentes destinations sont évoqués pour Dembélé, une arrivée au PSG fait notamment parler. Dernièrement, la presse espagnole a d’ailleurs révélé que l’agent du Barcelonais avait reçu un appel d’un certain « Leonardo PSG ». Le PSG sautera-t-il alors sur l’occasion pour s’offrir Ousmane Dembélé ?

Le PSG a avancé ses pions, mais…