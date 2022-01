Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ndombélé s’impatiente !

Publié le 29 janvier 2022 à 15h15 par A.C.

Actuellement à Tottenham, Tanguy Ndombélé pourrait être la grosse surprise de cette fin de mercato au Paris Saint-Germain.

Si Leonardo s’est surtout concentré sur les ventes cet hiver, une occasion pourrait se présenter avec Tanguy Ndombélé. Peu utilisé par Antonio Conte à Tottenham, l’ancien de l’OL souhaiterait se relancer avant la Coupe du monde 2022 et le Paris Saint-Germain pourrait lui tendre la main. Plusieurs médias ont toutefois parlé d’un ralentissement des négociations entre le PSG et Tottenham et le fantôme de Paul Pogba plane déjà sur ce dossier. En fin de contrat avec Manchester United, il semble en effet être la grande priorité du PSG, qui ne verrait donc aucun intérêt de recruter Ndombélé cet hiver.

Ndombélé proposé à la Roma !