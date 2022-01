Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ndombele prêt à plomber ses retrouvailles avec Pochettino ? La réponse !

Publié le 29 janvier 2022 à 8h15 par A.D.

Déterminé à recruter Tanguy Ndombele cet hiver, le PSG aurait de grosses difficultés à faire avancer ce dossier. Si les prétentions salariales du pensionnaire de Tottenham ne poseraient pas de problèmes au club de la capitale, Leonardo serait tout de même contraint de dégraisser son milieu de terrain pour pouvoir l'accueillir.

Pour étoffer son milieu de terrain, le PSG aurait jeté son dévolu sur Tanguy Ndombele. Alors qu'ils se seraient activés en coulisses pour mener à bien ce dossier, Mauricio Pochettino et Leonardo seraient désormais dans une impasse. Selon les informations de France Bleu , le coach et le directeur sportif du PSG auraient du mal à faire avancer les négociations pour deux raisons. D'une part, Tottenham ne voudrait pas procéder à un échange de joueurs pour laisser filer Tanguy Ndombele. D'autre part, le joueur se montrerait trop gourmand sur le plan salarial.

Tanguy Ndombele ne serait pas trop gourmand pour le PSG