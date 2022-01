Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se prépare pour une star de Guardiola !

Publié le 29 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Pour éventuellement oublier Kylian Mbappé, le PSG regarderait du côté de la Premier League avec Marcus Rashford et… Raheem Sterling !

L’été prochain pourrait être le moment où le PSG serait contraint d’opérer de sérieux changements au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. D’une part en raison de l’éventuel départ de Kylian Mbappé par le biais de son futur statut d’agent libre. Et d’une autre, pour la simple et bonne raison que le directeur sportif Leonardo aimerait une nouvelle fois profiter de belles affaires que le marché offrira telles que l’opération Paul Pogba. Et pour ce qui est de la succession de Kylian Mbappé, plusieurs noms circulent déjà dans la presse.

Paris țâte le terrain pour Sterling